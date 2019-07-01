Четверо боевиков банды Басаева получили от 13 до 19 лет за нападение на Дагестан

Суд 1 июля вынес приговор четырем участникам банды Шамиля Басаева, которые во время вооруженного мятежа в Дагестане в 1999 году застрелили более 30 российских военных

По делу проходили Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев. По данным следствия, они вступили в банду Басаева в середине 1999 года и в августе приняли участие в нападении на Дагестан.

Нападение произошло с 7 по 24 августа 1999 года в Ботлихском районе республкии. Всего в нем участвовали около тысячи человек.

«Боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ и совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Указанные четыре боевика обвинялись в убийстве 33 человек и ранении 34 человек. В отношении них расследовалось дело по ч. 2 ст. 209 УК РФ (Участие в устойчивой вооруженной группе), ст. 279 УК РФ (Активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя), ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь военнослужащих). Доказательства по нему собирали Главное следственное управление СК РФ по СКФО и УФСБ по Ставропольскому краю.

Суд назначил Бакиеву 19 лет колонии строгого режима, Даутову — 16 лет, Мухатдинову — 14 лет, Аджибрагимову — 13 лет.

В СКР добавили, что еще 28 человек по аналогичному делу объявлены в федеральный и международный розыски. Уголовное преследование в отношении семерых боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. Еще троих предполагаемых участников нападения проверяют на причастность к преступлениям, также устанавливаются другие соучастники.