В очереди в краснодарской поликлинике умер полицейский
Сотрудник полиции 28 февраля скончался в очереди в поликлинике при прохождении плановой диспансеризации
«Сотрудник полиции умер в одном из медицинских учреждений Краснодара. Следственный комитет проводит проверку, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза», — рассказали 18 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным издания «Регион Онлайн», 31-летний мужчина был командиром 1-й роты ОБ ППСП ОМВД России по Туапсе. Он проходил в поликлинике плановую диспансеризацию. Получив плохие результаты кардиограммы, он позвонил жене и рассказал, что его собираются положить в больницу после посещения терапевта. Однако в очереди полицейскому стало плохо: он начал задыхаться. Сотрудники поликлиники вызвали скорую, однако мужчина скончался.
У полицейского осталась жена и двое детей. Его похоронили 2 марта.
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