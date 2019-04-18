В очереди в краснодарской поликлинике умер полицейский

Сотрудник полиции 28 февраля скончался в очереди в поликлинике при прохождении плановой диспансеризации

«Сотрудник полиции умер в одном из медицинских учреждений Краснодара. Следственный комитет проводит проверку, назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза», — рассказали 18 апреля порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным издания «Регион Онлайн», 31-летний мужчина был командиром 1-й роты ОБ ППСП ОМВД России по Туапсе. Он проходил в поликлинике плановую диспансеризацию. Получив плохие результаты кардиограммы, он позвонил жене и рассказал, что его собираются положить в больницу после посещения терапевта. Однако в очереди полицейскому стало плохо: он начал задыхаться. Сотрудники поликлиники вызвали скорую, однако мужчина скончался.

У полицейского осталась жена и двое детей. Его похоронили 2 марта.