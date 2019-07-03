В России открыли шоколадную фабрику на самой высокой смотровой площадке Европы на 89-м этаже

Книга рекордов России официально подтвердила, что больше нигде в мире не делают шоколад на такой высоте. Для всех посетителей смотровой площадки PANORAMA360 дегустация шоколада бесплатна и не ограничена. Шоколад будут производить по итальянской рецептуре. В ней сочетают 33% какао-бобов, 33% какао-масла и 33% молока, сообщили в пресс-службе компании PANORAMA360.

Предприятие открыто для экскурсий. Посетители смогут увидеть, как будут дробиться какао-бобы и смешиваться с ингредиентами, превращаясь в шоколадные плитки.

Ранее в PANORAMA360 установили другой рекорд. Там открыли самое высокое в мире производство мороженого. За год на предприятии выпустили около 6 млн стаканчиков пломбира. Дегустация мороженого также не ограничена.

Смотровая площадка PANORAMA360 работает круглый год и является одной из самых технологичных в мире. Только на ней можно узнать о достопримечательностях Москвы с помощью инструментов AR, дополненной реальности. Чтобы воспользоваться «цифровым гидом», нужно просто навести камеру смартфона или планшета на объект, видный со смотровой площадки, и приложение откроет 3D-квест. А в кинотеатре на смотровой площадке можно узнать об истории Москвы.

Для групп от десяти человек PANORAMA360 доступны специальные условия и различные виды экскурсий. Стоимость посещения смотровой площадки — от 650 рублей. В июле при покупке билета онлайн можно получить скидку 10%.