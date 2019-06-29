В Темрюкском районе 12 дней ищут парня, которого унесло в море

В станице Тамань Темрюкского района ищут жителя Анапы, который 18 июня пропал в море

25-летний Арсени Коколадзе приехал с друзьями в Тамань. В районе острова Тузла парень пошел купаться в море и его унесло течением. Молодого человека до сих пор не нашли.

Невеста Арсени Коколадзе рассказала порталу Юга.ру, что близкие парня ведут поиски своими силами — нанимают катера и водолазов. По ее словам, ситуация осложняется тем, что нужно обследовать большой и сложный участок акватории.

Знакомые Коколадзе предложили вознаграждение за помощь в поисках. Они ищут опытных водолазов и готовы предоставить водолазное снаряжение и баллоны. Обращаться можно по телефонам 8 (988) 380-34-48 и 8 (918) 498-03-08.

Как сообщали Юга.ру, 15 июня в Анапе пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.