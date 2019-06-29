В Темрюкском районе 12 дней ищут парня, которого унесло в море
В станице Тамань Темрюкского района ищут жителя Анапы, который 18 июня пропал в море
25-летний Арсени Коколадзе приехал с друзьями в Тамань. В районе острова Тузла парень пошел купаться в море и его унесло течением. Молодого человека до сих пор не нашли.
Полиция проводит проверку, поиски продолжаются, сообщили 29 июня порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Невеста Арсени Коколадзе рассказала порталу Юга.ру, что близкие парня ведут поиски своими силами — нанимают катера и водолазов. По ее словам, ситуация осложняется тем, что нужно обследовать большой и сложный участок акватории.
Знакомые Коколадзе предложили вознаграждение за помощь в поисках. Они ищут опытных водолазов и готовы предоставить водолазное снаряжение и баллоны. Обращаться можно по телефонам 8 (988) 380-34-48 и 8 (918) 498-03-08.
Как сообщали Юга.ру, 15 июня в Анапе пятилетнего мальчика унесло на 3 км в море на надувном круге.
Третья часть подробного гида по краснодарским паркам на Афише Юга.ру
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