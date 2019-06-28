Краснодарка украла у знакомого 700 тыс. рублей, чтобы съездить на Черное море

Краснодарский край

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Жительница Краснодара попала под следствие, украв у знакомого 700 тыс. рублей, которые потратила на отдых

О пропаже денег в полицию сообщил местный житель. По факту кражи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. В преступлении заподозрили знакомую мужчины, которая накануне пропажи денег была у него в гостях.

«Впоследствии 25-летняя девушка сама приехала к потерпевшему и призналась в содеянном, вернув оставшиеся после отдыха на черноморском побережье 300 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Девушка написала явку с повинной, теперь она находится под подпиской о невыезде.

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