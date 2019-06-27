В Сочи прекратили излив стоков в горной Олимпийской деревне, начавшийся из-за селя
В Сочи по временной схеме восстановили водоотведение горной Олимпийской деревни на курорте «Роза Хутор», нарушенное из-за схода селя
«Таким образом прекращен излив стоков на рельеф местности. Затем будет строиться новая канализационная насосная станция. Та, что попала в эпицентр селя, восстановлению не подлежит», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Территорию канализионной насосной станции № 7, принявшей на себя удар стихии, уже очистили от камней, земли и бревен. Здесь установили помпу и проложили временные трубы. Канализационные стоки перекачиваются в коллектор и направляются на очистные сооружения. Кроме того, ведется монтаж насоса, шкафа управления и остального оборудование, по поверхности прокладываются несколько десятков метров коллектора.
Как сообщали Юга.ру, 24 июня на курорте «Роза Хутор» в районе Сулимовского ручья сошедший сель затопил канализационную насосную станцию № 7, которая находится рядом с комплексом «Моя Россия» и обслуживает горную Олимпийскую деревню.
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