В Сочи прекратили излив стоков в горной Олимпийской деревне, начавшийся из-за селя

«Таким образом прекращен излив стоков на рельеф местности. Затем будет строиться новая канализационная насосная станция. Та, что попала в эпицентр селя, восстановлению не подлежит», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Территорию канализионной насосной станции № 7, принявшей на себя удар стихии, уже очистили от камней, земли и бревен. Здесь установили помпу и проложили временные трубы. Канализационные стоки перекачиваются в коллектор и направляются на очистные сооружения. Кроме того, ведется монтаж насоса, шкафа управления и остального оборудование, по поверхности прокладываются несколько десятков метров коллектора.

Как сообщали Юга.ру, 24 июня на курорте «Роза Хутор» в районе Сулимовского ручья сошедший сель затопил канализационную насосную станцию № 7, которая находится рядом с комплексом «Моя Россия» и обслуживает горную Олимпийскую деревню.