Власти Адыгеи и Союз промышленников ЮФО вместе будут повышать деловую активности в регионе

Адыгея

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Власти Адыгеи готовы к сотрудничеству с Союзом промышленников и предпринимателей ЮФО для развития деловой активности в республике и создании устойчивых экономических связей с субъектами юга страны

Об этом сообщил 27 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе встречи с исполнительным вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Виктором Череповым, который прибыл в Майкоп на заседание Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ЮФО.

Кумпилов подчеркнул, что объединение РСПП вносит существенный вклад в развитие диалога бизнеса и власти, а также способствует улучшению делового и инвестиционного климата в Адыгее.

«Сегодня взаимодействие власти и бизнеса становится особенно актуальным. Мы нацелены на максимальный результат и готовы к решению совместных задач с РСПП»,- подчеркнул Кумпилов.

Виктор Черепов отметил, что Адыгея имеет большой потенциал для роста промышленного производства и предпринимательской активности. Главное, по его словам, — расширить межрегиональное экономическое общение субъектов ЮФО.

Бизнес-сообщество Мурат Кумпилов Промышленность
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