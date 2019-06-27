В Адыгее заработал молодежный парламент нового созыва

Адыгея

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В Адыгее 27 июня состоялось первое заседание молодежного парламента VI созыва при Госсовете-Хасэ республики

В День молодежи парламентариев приветствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Вы прошли серьезный отбор, чтобы попасть в состав молодежного парламента: каждый из присутствующих ведет активную общественную деятельность, неравнодушен к судьбе республики. Со своей стороны мы готовы поддерживать созидательные инициативы молодежи; постоянно создаем новые площадки для диалога, такие как ставший уже традиционным форум "Фишт"», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи указал на важность волонтерской деятельности и призвал парламентариев стать активными участниками этих процессов.

Далее в ходе сессии состоялось вручение удостоверений депутатов и формирование структуры парламента: выборы председателя, заместителя председателя и руководителей парламентских комитетов.

Мурат Кумпилов
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