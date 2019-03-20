На Кубани четыре депутата лишились мандатов за сокрытие доходов

В Брюховецком районе депутаты лишили полномочий четырех своих коллег, которые скрывали свои доходы, автомобили и счета

Нарушения антикоррупционного законодательства выявила проверка прокуратуры.

«Установлено, что при подаче сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера четверо депутатов совета Брюховецкого сельского поселения укрыли полученный за последние два года доход», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, в общей сложности депутаты не задекларировали доходы на сумму более 8,5 млн рублей, три транспортных средства и 10 банковских счетов.

Совет Брюховецкого сельского поселения решил досрочно прекратить их полномочия.