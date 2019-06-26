На Кубани приняли закон о производстве экологически чистой продукции
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 26 июня приняли в окончательном чтении закон об органическом земледелии
На 24-й сессии кубанского парламента проект утвердили с учетом поправок, внесенных в него во время слушаний.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал, что принятие закона о производстве экологически чистой продукции открывает новые возможности для реализации аграрной политики на Кубани. Закон позволит расширить ассортимент кубанских экопродуктов и выйти с ними на всероссийский и международные рынки.
Ожидается, что проект будет способствовать повышению конкурентоспособности сельхозтоваров, выпускаемых в крае, развитие малого и среднего бизнеса на селе. Их поддержка может увеличить число производителей натурального продовольствия. Отмечается, что прогресс в органическом земледелии позволит вовлечь в хозяйственный оборот территории, которые заросли кустарником и мелколесьем, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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После первого чтения законопроект об органике обсудили с участием экспертов из этой отрасли. Они дали положительное заключение, после чего документ дополнили конкретными предложениями. В законопроекте учли восемь поправок, которые носят уточняющий характер, а также дополняют правовую норму для дальнейшего развития производства органики в регионе, конкретизируют направления господдержки фермерам, занятым выпуском натуральной продукции. Отдельным пунктом прописано принятие концепции развития производства экопродуктов на Кубани.
Вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин отметил, что документ также направлялся для внесения предложений в администрации муниципалитетов.
«Уже неоднократно говорилось о том, что органами госвласти принимаются меры, направленные на развитие животноводства в Краснодарском крае. Перед нами стоит задача нарастить объем производства мяса до уровня 90-х годов. Но животноводство мы давно считаем точкой роста сельского хозяйства. Развитие же органического земледелия — это еще одна точка роста АПК», — сказал Юрий Бурлачко.
Он добавил, что принимаемый закон необходим, прежде всего, фермерам. Он позволит не только нарастить объем экспорта, но и обеспечить потребителя здоровой продукцией.
По итогам обсуждения закон о развитии производства органической продукции депутаты приняли единогласно.
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