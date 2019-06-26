На Кубани приняли закон о производстве экологически чистой продукции

Краснодарский край

Распечатать

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 26 июня приняли в окончательном чтении закон об органическом земледелии

На 24-й сессии кубанского парламента проект утвердили с учетом поправок, внесенных в него во время слушаний.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал, что принятие закона о производстве экологически чистой продукции открывает новые возможности для реализации аграрной политики на Кубани. Закон позволит расширить ассортимент кубанских экопродуктов и выйти с ними на всероссийский и международные рынки.

Ожидается, что проект будет способствовать повышению конкурентоспособности сельхозтоваров, выпускаемых в крае, развитие малого и среднего бизнеса на селе. Их поддержка может увеличить число производителей натурального продовольствия. Отмечается, что прогресс в органическом земледелии позволит вовлечь в хозяйственный оборот территории, которые заросли кустарником и мелколесьем, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Читайте также:

После первого чтения законопроект об органике обсудили с участием экспертов из этой отрасли. Они дали положительное заключение, после чего документ дополнили конкретными предложениями. В законопроекте учли восемь поправок, которые носят уточняющий характер, а также дополняют правовую норму для дальнейшего развития производства органики в регионе, конкретизируют направления господдержки фермерам, занятым выпуском натуральной продукции. Отдельным пунктом прописано принятие концепции развития производства экопродуктов на Кубани.

Вице-спикер, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин отметил, что документ также направлялся для внесения предложений в администрации муниципалитетов.

«Уже неоднократно говорилось о том, что органами госвласти принимаются меры, направленные на развитие животноводства в Краснодарском крае. Перед нами стоит задача нарастить объем производства мяса до уровня 90-х годов. Но животноводство мы давно считаем точкой роста сельского хозяйства. Развитие же органического земледелия — это еще одна точка роста АПК», — сказал Юрий Бурлачко.

Он добавил, что принимаемый закон необходим, прежде всего, фермерам. Он позволит не только нарастить объем экспорта, но и обеспечить потребителя здоровой продукцией.

По итогам обсуждения закон о развитии производства органической продукции депутаты приняли единогласно.

Продукты питания Растениеводство Сельское хозяйство Экология Юрий Бурлачко
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Анапе у фотографов забрали краснокнижного африканского львенка
«150 тысяч рублей в месяц — недостаточно для жизни в Новороссийске». Дудь приехал на Кубань и взял интервью у омской группы «Грот»
В Сочи на полгода раньше откроют стелу в память о погибших при крушении самолета Ту-154
В кинотеатрах Краснодарского края покажут новый фильм о корейской поп-группе BTS
НЭСК разослала краснодарцам квитанции на десятки тысяч рублей. После сюжета Первого канала прокуратура постановила сделать перерасчет
Два десантника погибли при приземлении на воду в Крыму

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале