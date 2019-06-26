На Кубани приняли закон о производстве экологически чистой продукции

На 24-й сессии кубанского парламента проект утвердили с учетом поправок, внесенных в него во время слушаний.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко ранее отмечал, что принятие закона о производстве экологически чистой продукции открывает новые возможности для реализации аграрной политики на Кубани. Закон позволит расширить ассортимент кубанских экопродуктов и выйти с ними на всероссийский и международные рынки.

Ожидается, что проект будет способствовать повышению конкурентоспособности сельхозтоваров, выпускаемых в крае, развитие малого и среднего бизнеса на селе. Их поддержка может увеличить число производителей натурального продовольствия. Отмечается, что прогресс в органическом земледелии позволит вовлечь в хозяйственный оборот территории, которые заросли кустарником и мелколесьем, сообщили в пресс-службе ЗСК.