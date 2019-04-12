На Кубани открывается первое в России производство крупы киноа

В Новокубанском районе Краснодарского края начали выращивать крупу киноа

Семенами крупы, которая ранее не выращивалась в России, засеяли 10 гектаров. Это проект научно-производственного объединения «Квиноа центр». По словам руководителя объединения Олега Евдокимова, помимо селекции в регионе планируют открыть завод и наладить промышленное производство.

«Процесс выращивания крупы довольно сложный. В 2020 году планируется открыть завод и наладить промышленное производство. Экспортный потенциал у крупы киноа большой», — цитирует Евдокимова ТАСС.

Строительство производственного комплекса по приему, переработке, хранению семян премиального качества полезной крупы начнется в мае 2019 года, уточнили в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Проектная мощность завода составит не менее 12 тонн готовой продукции в год.

Завершить строительство предприятия планируется в 2020 году. Объем инвестиций в проект составляет около 72 млн рублей.

У НПО «Квиноа центр» уже есть опыт выращивания киноа, культура выращивается из собственных семян. Три сорта киноа, выведенные «Квиноа центром», уже занесены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Киноа или квиноа — хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым. Крупа является одной из самых популярных в мире среди сторонников здорового образа жизни. Ее выращивают в странах Южной Америки, которые и являются ее основными экспортерами в мире.