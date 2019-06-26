Несколько крупных компаний объединились для развития отрасли торговых центров на Конгрессе «Управляющий!»
В Москве прошел конгресс «Управляющий!», на котором игроки рынка объединились для более эффективного развития отрасли торговых центров
Конгресс прошел 17-18 июня и стал знаковым для отрасли: в нем приняли участие более 150 профессионалов высшего звена из многих городов России (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Таганрог, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург, Нижний Тагил, Архангельск, Волгоград, Курск, Тольятти, Уфа, Красноярск, Новокузнецк, Пермь, Брянск и т.д.), а также Беларуси и Казахстана.
Конгресс «Управляющий!» — это флагманский проект по теории и практике управления торговой недвижимостью, на котором лидеры отрасли представляют практический опыт эксплуатации, маркетинга, арендной политики, безопасности, технического обслуживания торговых центров на всех этапах их создания и функционирования. Спикерами стали лидеры крупных компаний, среди которых: собственники, девелоперы, управляющие, директора по маркетингу и рекламе, брокеры, архитекторы. Также на конгрессе представили профессиональные решения в сфере IT, светового оборудования, звуковых систем и декора.
На мероприятии выступили региональный директор SRV в России Патрик Сьоберг, управляющий директор ТЦ Redi Алекси Сальминен, директор по маркетингу ТРЦ «Ривьера» Максим Лысенков, директор по маркетингу ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Галерея» Александр Серегин, управляющий директор ТЦ «Мега Теплый Стан» Оксана Козлова, управляющий директор ТЦ LaVaguada Хесус Эрнандес. Кроме того, основатель сети ресторанов Meat&Fish Сергей Миронов провел интерактивное обсуждение вопросов отношений управляющих ТЦ с арендаторами.
Модераторами конгресса стали ведущая Business FM Валерия Мозганова и преподаватель курса «Торговая недвижимость» РАНХиГС Михаил Коган. Организатором мероприятия выступил Российский совет торговых центров (РСТЦ). В состав спикеров вошли представители Испании, Италии, Финляндии, Швеции, Канады, Израиля и Белоруссии.
В рамках конгресса провели Всероссийский конкурс управляющих торговыми центрами, целью которого была демонстрация уровня современного российского управляющего ТЦ, возможность обновления ориентиров в сообществе для персонального развития. Участникам конкурса предоставили кейс, подготовленный экспертным советом РСТЦ, в рамках которого управляющие должны были решить несколько реальных заданий, связанных с конкретными объектами.
Призерами конкурса стали представители компаний Ceetrus Ирина Гурова и Корпорация «ГРИНН» Регина Мартиросян. Победителем конкурса большинством голосов признали представителя Управляющей компании SRV Ольгу Болотникову. Ей вручили медаль победителя конкурса 2019 года, сообщили в пресс-службе РСТЦ.
Кроме того, участники конгресса приняли решение проводить конкурс управляющих ежегодно.
«Рынок торговых центров в России развивается неравномерно, но в то же время у него большой потенциал роста. Мы видим, что мировые тренды — такие как кастомизация, локализация, рост доли развлечений, пресыщение рынка — постепенно приходят и в российские реалии. Нам необходима площадка для диалога, где есть возможность поделиться своим опытом, перенять рабочие практики, обсудить проблемы и варианты решений и найти новые возможности для роста, партнерства и сотрудничества. Конгресс "Управляющий!" отлично справился с этой задачей, взяв на себя важную роль — задать планку, на которую рынок может ориентироваться, чтобы становиться лучше», — сказал региональный директор SRV Патрик Сьоберг.
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