В Адыгее за два дня 500 человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ

За два дня в пяти населенных пунктах республики почти 500 человек смогли бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. По результатам поверхностного анализа тест показывает отрицательный анализ на ВИЧ, но это не значит, что его нет ни у кого из прошедших исследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе минздрава Адыгеи.

«Вместе с тем число инфицированных за год увеличилось, поэтому сегодня актуально применять методы ранней диагностики и мотивировать пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Для этого в ходе акции специалисты получили простые и доступные рекомендации по опровержению наиболее часто встречающихся стереотипов о ВИЧ-инфекции», — рассказали в пресс-службе минздрава республики.

Как сообщали Юга.ру, с января по апрель 2019 года в Адыгее во время обследований граждан выявили 51 ВИЧ-инфицированного.

За весь период наблюдения в Адыгее зарегистрировали 1 тыс. 153 случая ВИЧ-инфицирования. С 1997 года в республике по разным причинам умерли 300 человек с ВИЧ-позитивным анализом, 161 из них — из-за ВИЧ-инфекции.