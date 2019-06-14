В Кавказском заповеднике из-за удара молнии произошел пожар

Краснодарский край

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В Кавказском заповеднике потушили пожар, который начался из-за молнии, ударившей в пень

Сотрудники северного отдела заповедника заметили задымление в районе горы Пшекиш.

«Сначала инспекторы подумали, что дым — от костра и кто-то грубо нарушает правила пребывания на особо-охраняемой территории. Но, дойдя до места, обнаружили, что дымится пень», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

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По словам сотрудников природоохранной организации, возгорание произошло от удара молнии — в этом районе была гроза.

Специалисты отметили, что попадание молнии — самая частая причина локальных пожаров на территории заповедника.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года в одно из старейших растений сочинского дендрария — 72-летнюю секвойю — попала молния и надвое расколола 28-метровый ствол. Дерево пришлось спилить.

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