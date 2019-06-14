В Кавказском заповеднике из-за удара молнии произошел пожар

В Кавказском заповеднике потушили пожар, который начался из-за молнии, ударившей в пень

Сотрудники северного отдела заповедника заметили задымление в районе горы Пшекиш. «Сначала инспекторы подумали, что дым — от костра и кто-то грубо нарушает правила пребывания на особо-охраняемой территории. Но, дойдя до места, обнаружили, что дымится пень», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

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