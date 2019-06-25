На Кубани назначили нового главного судебного пристава
Главным судебным приставом Краснодарского края 18 июня стал Дмитрий Ткаченко
Ткаченко назначен на должность указом президента РФ. Нового руководителя ведомства представил губернатору Кубани и коллективу директор ФССП Дмитрий Аристов во время поездки в регион, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Кто такой Дмитрий Ткаченко
Дмитрий Ткаченко родился 12 мая 1977 года в Краснодаре. В 1998 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России.
С 2002 года работал в органах юстиции на должности главного специалиста — старшего дознавателя отдела дознания минюста Кубани. С 2008 года служил на руководящих должностях в УФССП по Краснодарскому и Ставропольскому краю, Адыгее, Ростовской и Амурской областям.
С декабря 2018 года Ткаченко исполнял обязанности руководителя регионального ведомства после отставки Александра Кумирова.
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