На Кубани назначили нового главного судебного пристава

Ткаченко назначен на должность указом президента РФ. Нового руководителя ведомства представил губернатору Кубани и коллективу директор ФССП Дмитрий Аристов во время поездки в регион, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кто такой Дмитрий Ткаченко

Дмитрий Ткаченко родился 12 мая 1977 года в Краснодаре. В 1998 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России.

С 2002 года работал в органах юстиции на должности главного специалиста — старшего дознавателя отдела дознания минюста Кубани. С 2008 года служил на руководящих должностях в УФССП по Краснодарскому и Ставропольскому краю, Адыгее, Ростовской и Амурской областям.

С декабря 2018 года Ткаченко исполнял обязанности руководителя регионального ведомства после отставки Александра Кумирова.