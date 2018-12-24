На Кубани назначили и.о. главного судебного пристава

Краснодарский край

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Главным исполняющим обязанности руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю стал Дмитрий Ткаченко

Нового и.о. руководителя УФССП по краю Дмитрия Ткаченко представил коллективу замедиректора Федеральной службы судебных приставов Владимир Воронин. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

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Кто такой Дмитрий Ткаченко

Дмитрий Ткаченко работает в органах юстиции с мая 2002 года. С 2008-го замещал руководящие должности в управлениях ФССП России по Краснодарскому и Ставропольскому краю, Адыгее, Ростовской и Амурской области.

22 декабря 2018 года Ткаченко назначили на должность исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 21 декабря Александр Кумиров ушел с должности главного судебного пристава края. 

Кадровые перестановки Краснодар Судебные приставы

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