Главный судебный пристав Кубани ушел с должности

Краснодарский край

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Руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Александр Кумиров 21 декабря покинул свой пост

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ведомства. Кто займет должность руководителя краевого Управления федеральной службы судебных приставов, пока неизвестно. 

Приказ об увольнении подписал министр юстиции РФ Александр Коновалов. Документ появился на странице Кумирова в твиттере, где он поблагодарил коллег за совместную работу. 

Александр Кумиров родился в 1969 году в Республике Молдове. С конца 80-х годов несколько лет работал в прокуратуре Петрозаводска, с 1995 по 1998 годы был следователем в Карелии.

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В начале 2000-х Кумиров перешел на работу в Федеральную службу судебных приставов. В декабре 2014 года занял должность главного судебного пристава Краснодарского края. 

Как писали Юга.ру, 18 декабря в Темрюкском районе назначили нового прокурора. 

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