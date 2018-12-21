Главный судебный пристав Кубани ушел с должности
Руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Александр Кумиров 21 декабря покинул свой пост
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ведомства. Кто займет должность руководителя краевого Управления федеральной службы судебных приставов, пока неизвестно.
Приказ об увольнении подписал министр юстиции РФ Александр Коновалов. Документ появился на странице Кумирова в твиттере, где он поблагодарил коллег за совместную работу.
Уважаемые коллеги! Благодарю за совместную работу! pic.twitter.com/welX8Riob5— Александр Кумиров (@alekskumirov) December 21, 2018
Александр Кумиров родился в 1969 году в Республике Молдове. С конца 80-х годов несколько лет работал в прокуратуре Петрозаводска, с 1995 по 1998 годы был следователем в Карелии.
В начале 2000-х Кумиров перешел на работу в Федеральную службу судебных приставов. В декабре 2014 года занял должность главного судебного пристава Краснодарского края.
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