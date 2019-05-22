Более 84 тыс. краснодарцев грозит отключение газа из-за долгов
В Краснодаре у более чем 84 тыс. человек остались долги за газ почти на полмиллиарда рублей
С начала года поставщиком газа в краевом центре стала компания «Газпром межрегионгаз Краснодар». Однако 84 тыс. жителей краевого центра не погасили долги перед прежним поставщиком — АО «Краснодаргоргаз». Общая сумма задолженности составила более 446 млн рублей. Согласно заключенному между газовыми компаниями договору, право взыскивать просроченную задолженность перешло к ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».
В компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» напомнили, что абоненты, имеющие просроченную задолженность за газ, находятся под угрозой отключения. От газоснабжения уже отключили 3 тыс. домов и квартир — это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили 22 мая в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».
По данным на начало мая, в Краснодарском крае под угрозой отключения находятся 52 тыс. жителей. Их общий долг составляет более 770 млн рублей. В этих данных не учтены жители Краснодара.
По законодательству все затраты на работы по отключению и подключению газа несет абонент. Уточняется, что оплата таких процедур может превышать сумму первоначального долга.
Проверить долги можно на сайте «Газпром межрегионгаз Краснодар» в разделе «Оплатить за газ». Для этого необходимо ввести номер лицевого счета.
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