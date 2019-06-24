В Сочи сотрудник банка попал под следствие, предложив клиенту долговую амнистию за взятку

Краснодарский край

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В Сочи против сотрудника банка возбудили уголовное дело о покушении на взяточничество

У клиентки банка были просроченные кредиты на сумму более 1,7 млн рублей. По данным следствия, в мае 2018 года руководитель группы по работе с проблемными активами, зная о проблемах женщины, предложил ей провести процедуру долговой амнистии, если она заплатит ему 245 тыс. рублей.

Женщина отказалась давать взятку и сообщила о предложении сотрудника банка в правоохранительные органы. Этот факт выявили сотрудники ОЭБ УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по Сочи.

Против сотрудника банка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки в крупном размере), рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в отношении этого же мужчины было возбуждено дело о покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Сейчас дела соединили в одно производство. Устанавливается, причастен ли банкир к другим подобным преступлениям.

Как сообщали Юга.ру, в феврале мужчина напал с ножом на сотрудницу одного из банков Сочи на улице Горького, которая его обслуживала.

Банки Взятка Мошенничество Сочи ФСБ
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В Сочи сотрудник банка попал под следствие, предложив клиенту долговую амнистию за взятку

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