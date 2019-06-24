Сбербанк провел пресс-тур в «Имение Сикоры» в Новороссийске
И.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко с журналистами посетила ООО «Имение Сикоры» в Новороссийске
Руководитель компании Александр Сикорский провел для гостей экскурсию по виноградникам и производственным цехам, а также рассказал об истории и концепции предприятия, методах производства продукции и текущем состоянии дел.
«Имение Сикоры», расположенное между Анапой и Новороссийском, является одним из клиентов Сбербанка с 2011 года. В ноябре 2017 года партнеры заключили договор на сумму 365 млн рублей на финансирование проекта по строительству цеха по переработке винограда и виноградной продукции. Цех уже построен и введен в эксплуатацию, в связи с чем оборот компании увеличился на 40%. Александр Сикорский рассказал, что новые производственные мощности позволяют выпускать до 350 тыс. бутылок в год.
В рамках мероприятия состоялся пресс-подход, на котором представители компании ответили на вопросы журналистов.
«Хочется, чтобы больше людей занималось виноделием. Но основная проблема заключается в отсутствии соответствующих законов. Если будут внесены изменения в Налоговый кодекс, и мы перейдем на единый госналог, то сразу улучшится окупаемость проектов», — подчеркнул Александр Сикорский.
«Краснодарский край — это основной винодельческий регион нашей страны, и Сбербанк уделяет большое внимание работе с компаниями этой отрасли. "Имение Сикоры" — молодое предприятие, но европейские стандарты и высокое качество продукции, подтвержденное международными наградами, дают большой потенциал, в том числе экспортный. Банк продолжит сотрудничество с "Имением Сикоры" в этом и других направлениях развития бизнеса», — сказала и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.
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