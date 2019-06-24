Сбербанк провел пресс-тур в «Имение Сикоры» в Новороссийске

Руководитель компании Александр Сикорский провел для гостей экскурсию по виноградникам и производственным цехам, а также рассказал об истории и концепции предприятия, методах производства продукции и текущем состоянии дел.

«Имение Сикоры», расположенное между Анапой и Новороссийском, является одним из клиентов Сбербанка с 2011 года. В ноябре 2017 года партнеры заключили договор на сумму 365 млн рублей на финансирование проекта по строительству цеха по переработке винограда и виноградной продукции. Цех уже построен и введен в эксплуатацию, в связи с чем оборот компании увеличился на 40%. Александр Сикорский рассказал, что новые производственные мощности позволяют выпускать до 350 тыс. бутылок в год.