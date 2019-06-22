Автобус Кубанского казачьего хора врезался в легковушку
В Краснодарском крае днем 22 июня произошла авария с участием автобуса Кубанского казачьего хора
ДТП случилось около 12:00 в районе станицы Новотитаровской.
«Водитель автобуса, выезжая на проезжую часть, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2112, в результате произошло столкновение», — рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
Водитель легковушки был травмирован. В момент аварии автобус был без пассажиров.
Как сообщали Юга.ру, в начале июня артист умер за кулисами фестиваля «Гуляй да пой, станичники» в Краснодаре.
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