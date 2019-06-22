В Дагестане депутат угрожал пистолетом коммунальщикам, отключившим воду в самострое

Дагестан

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Депутат из Избербаша в июне стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве с применением оружия

По данным следствия, 15 мая депутат собрания депутатов городского округа Избербаш Набигулла Магомедов узнал, что коммунальные службы Избербаша принудительно отключили воду в одном из жилых домов, который построили самовольно и без разрешительных документов. Депутат выехал к месту проведения работ, а по дороге он заметил спецмашину коммунальщиков и преградил ей путь. Мужчина подошел к водителю и начал грубо и нецензурно бранясь требовать от него вернуться к дому, где проводились работы.

К месту конфликта подъехал экскаватор коммунальной службы, и депутат также потребовал от водителя вернуться, при этом он сильно хлопал дверью экскаватора и матерился. После этого Магомедов взял свой травматический пистолет, разбил рукояткой стекло экскаватора и попытался ударить водителя, при этом угрожая ему. 

На депутата завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве такового) и отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

Расследование продолжается.

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