Бомба взорвалась на калитке следователя по особо важным делам в Ингушетии
В Ингушетии завели уголовное дело о посягательстве на жизнь следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району
Взрыв произошел около 7 часов утра 21 июня в Малгобеке.
«Когда следователь выходил со двора своего домовладения, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке его дома. Потерпевшего с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.
На месте происшествия нашли фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки.
Возбуждено дело по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), его расследует главное следственное управление СК РФ по СКФО. В числе прочих рассматривается версия, что преступление связано со служебной деятельностью потерпевшего.
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