Бомба взорвалась на калитке следователя по особо важным делам в Ингушетии

Ингушетия

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В Ингушетии завели уголовное дело о посягательстве на жизнь следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району

Взрыв произошел около 7 часов утра 21 июня в Малгобеке.

«Когда следователь выходил со двора своего домовладения, сработало неустановленное взрывное устройство, прикрепленное к входной калитке его дома. Потерпевшего с телесными повреждениями госпитализировали в лечебное учреждение», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.

На месте происшествия нашли фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки.

Возбуждено дело по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), его расследует главное следственное управление СК РФ по СКФО. В числе прочих рассматривается версия, что преступление связано со служебной деятельностью потерпевшего.

Взрыв Покушение Следственный комитет
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