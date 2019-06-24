С 17 по 21 июня прошло заседание рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству ПАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации

Темой заседания стали «Технологии разведки и разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа, включая метан угольных пластов». В нем приняли участие представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром добыча Кузнецк», ООО «Газпром проектирование», АО «СевКавНИПИгаз», КННК и ее дочерних компаний.

Они изучили производственный опыт «Газпрома» и КННК, расширили профессиональные знания, обменялись опытом. Участники посетили производственные объекты Светлоградского газопромыслового управления «Газпром добыча Краснодар» в Ставропольском крае. Специалисты ознакомились со спецификой работы на Кармалиновском и Тахтакугультинском месторождениях, а также с перспективами их разработки. Кроме того, гостям показали кернохранилище «СевКавНИПИгаз» в Ставрополе, сообщили в пресс-службе компании «Газпром добыча Краснодар».

«Мы обладаем большим опытом разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, применяем современные технологии для увеличения добычи углеводородов, располагаем необходимым для этого техническим и кадровым потенциалом», — сказал гендиректор «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

Он добавил, что компания готова как перенимать международный опыт работы, так и делиться своим.