Билайн увеличил сеть 4G в Сочи к курортному сезону

Билайн сообщил, что значительно расширил сеть 4G в Сочи, подготовив ее к курортному сезону

С начала 2019 год компания на 22% увеличила количество базовых станций, обеспечивающих скоростной доступ в мобильный интернет. Таким образом, количество базовых станций 4G в Сочи достигло 76 % от всей сети. По словам представителей компании, новое оборудование позволяет сохранять стабильно высокую скорость при перемещении по прибрежной и горной части курорта.

Каждая новая базовая станция увеличивает ресурсы сети. Это позволяет клиентам загружать более объемный контент — например, смотреть видео в формате HD, скачивать большие файлы, вести онлайн-трансляции в социальных сетях и пользоваться другими услугами.

Дополнительные базовые станции увеличили емкость сети и покрытие в Адлере, Лоо, Лазаревской, Дагомысе, Мацесте, Роза Хутор и других точках курорта. Эти места выбирали по итогам анализа потребностей клиентов — там, где в летнее время их скапливается больше всего.

«В летний период объем передаваемого трафика и количество пользователей мобильного интернета существенно вырастает, поэтому важно было провести работы по увеличению емкости сети. Билайн готов к тому, чтобы отдыхающие в Сочи активно делились своими впечатлениями в режиме онлайн, выкладывали в соцсети фотографии и видео, общались в мессенджерах с родными и друзьями», — пояснил территориальный управляющий Краснодарского кластера ПАО «ВымпелКом» Беслан Магомадов.

По данным оператора, в Сочи каждый второй клиент Билайн использует 4G смартфон, и объем интернет-трафика увеличивается с каждым годом. Так, за последний год клиенты в Сочи на 58% увеличили использование мобильного интернета. По последним данным, сейчас каждый абонент компании за месяц использует трафик, равный 79 просмотренным HD-роликам или более 5,8 тысяч скачанных фотографий из социальных сетей.