В Адыгее пройдет фестиваль в честь Международного дня йоги

Адыгея

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В честь Международного дня йоги 23 июня в Адыгее организуют фестиваль с массовой практикой

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Благотворительные мероприятия начнутся в 8:00 на республиканском стадионе в Майкопе, сообщили в комитете Адыгеи по физической культуре и спорту.

«Это благотворительное событие, призванное объединить людей общей целью узнавать себя, быть здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми», — отметили организаторы.

По словам собеседника, массовая практика Сурья Намаскар пройдет под живую восточную музыку группы Медиталь. Также на празднике предусмотрены мастер-классы по медитации, философии йоги и благотворительная лотерея.

Все собранные в этот день средства направят в благотворительный фонд «Добросердие», помогающий детям больным ДЦП.

Майкоп Праздники Фестивали
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