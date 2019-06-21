В Адыгее пройдет фестиваль в честь Международного дня йоги

В честь Международного дня йоги 23 июня в Адыгее организуют фестиваль с массовой практикой

Благотворительные мероприятия начнутся в 8:00 на республиканском стадионе в Майкопе, сообщили в комитете Адыгеи по физической культуре и спорту.

«Это благотворительное событие, призванное объединить людей общей целью узнавать себя, быть здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми», — отметили организаторы.