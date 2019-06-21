В Адыгее пройдет фестиваль в честь Международного дня йоги
В честь Международного дня йоги 23 июня в Адыгее организуют фестиваль с массовой практикой
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Благотворительные мероприятия начнутся в 8:00 на республиканском стадионе в Майкопе, сообщили в комитете Адыгеи по физической культуре и спорту.
«Это благотворительное событие, призванное объединить людей общей целью узнавать себя, быть здоровыми, сильными, энергичными и счастливыми», — отметили организаторы.
По словам собеседника, массовая практика Сурья Намаскар пройдет под живую восточную музыку группы Медиталь. Также на празднике предусмотрены мастер-классы по медитации, философии йоги и благотворительная лотерея.
Все собранные в этот день средства направят в благотворительный фонд «Добросердие», помогающий детям больным ДЦП.
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