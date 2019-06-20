В Краснодаре ищут водителя Infiniti, который протаранил и перевернул иномарку и убежал

Вечером 20 июня в Юбилейном микрорайоне Краснодара произошло ДТП, в результате которого иномарка перевернулась на крышу

Инцидент произошел в 19:30 на улице 70 лет Октября в районе Рождественского парка.

«Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что произошло столкновение двух иномарок. Водитель Infiniti двигался в попутном с автомобилем Renault направлении и врезался в него. Водитель Renault потерял управление и опрокинулся на крышу. Пострадал также припаркованный рядом автомобиль "Победа"», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару.

Водителя Renault — 35-летнюю девушку доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение владельца Infiniti, который скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.