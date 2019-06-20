В Краснодаре ищут водителя Infiniti, который протаранил и перевернул иномарку и убежал

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 20 июня в Юбилейном микрорайоне Краснодара произошло ДТП, в результате которого иномарка перевернулась на крышу

Инцидент произошел в 19:30 на улице 70 лет Октября в районе Рождественского парка.

«Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что произошло столкновение двух иномарок. Водитель Infiniti двигался в попутном с автомобилем Renault направлении и врезался в него. Водитель Renault потерял управление и опрокинулся на крышу. Пострадал также припаркованный рядом автомобиль "Победа"», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару.

Водителя Renault — 35-летнюю девушку доставили в больницу. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение владельца Infiniti, который скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.

ДТП Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре пропала Екатерина Габитова с родимым пятном в виде полумесяца на плече
В Краснодаре ищут водителя Infiniti, который протаранил и перевернул иномарку и убежал
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Власти Сочи требуют снести незаконно надстроенный этаж действующего ТЦ «Атриум»
Несмотря на лишение лицензии, медицинский институт начал набор студентов в Краснодаре
В Анапе детям запретили купаться в море

Лента новостей

В Анапе детям запретили купаться в море

Статьи

Восемь самых красивых мест для отдыха с палаткой в Крыму

Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»

Статьи

День йоги, песочное рисование, поход на Архыз

Чем заняться на выходных с 21 по 23 июня. Выбор Эволюции Юга.ру

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале