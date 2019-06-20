Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

«Это очень большая личная потеря для всех, кто его знал. Мы гордимся тем, что нам довелось с ним работать, так как именно он заложил основной потенциал, позволяющий банку динамично развиваться», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе банка.

Коган стал ключевым собственником «Уралсиба» в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82% акций банка.

Летом 2018 года «Ведомости» писали, что Коган серьезно болен, и что он перенес инсульт.