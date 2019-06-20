Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Основной владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался 20 июня в возрасте 56 лет
«Это очень большая личная потеря для всех, кто его знал. Мы гордимся тем, что нам довелось с ним работать, так как именно он заложил основной потенциал, позволяющий банку динамично развиваться», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе банка.
Коган стал ключевым собственником «Уралсиба» в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию. Когану принадлежало почти 82% акций банка.
Летом 2018 года «Ведомости» писали, что Коган серьезно болен, и что он перенес инсульт.
Кто такой Владимир Коган
Владимир Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде. В 1989 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство». Является кандидатом экономических наук.
После института год проработал механиком на ленинградской автобазе Госкомитета по иностранному туризму СССР. После этого занялся предпринимательством.
В 1990-1992 годах был заместителем директора Ассоциации предприятий и обществ «Инвест». В 1992-1998 годах — гендиректором совместного предприятия «Петровский трейд хаус». В 1995 году компания стала одним из основных акционеров Промышленно-строительного банка (ПСБ). В 1996-2005 годах Коган возглавлял наблюдательный совет банка.
В 1998-2005 годах возглавил ЗАО «Банкирский дом Санкт-Петербург». В 2005 году временно оставил бизнес, продав Внешторгбанку 75% акций ПСБ.
В последующие годы работал в руководстве структур Минстроя и Минрегиона.
В 2013-2016 годах был президентом нефтепрерабатывающей группы компаний «Нефтегазиндустрия».
В 2015 году выступил частным санатором банка «Уралсиб», выкупив его акции у предыдущего владельца, Николая Цветкова.
С 14 апреля 2016 года возглавил наблюдательный совет банка. 1 ноября 2016 года стал президентом банка. Санация прошла успешно, сейчас «Уралсиб» входит в топ-20 российских банков по размеру активов.
В 2018 году американский Forbes включил его в список миллиардеров мира с состоянием 1,1 млрд долларов.
Был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), Почета (2018). Отмечен благодарностью президента РФ (2004), почетной грамотой правительства РФ (2008).
Был женат, четверо детей. Вдова, Людмила, возглавляет фирму «БФА-Девелопмент"» (бывший «Петровский трейд хаус»).
Курорты Юга.ру нашли повод отправиться на отдых «дикарями»
Чем заняться на выходных с 21 по 23 июня. Выбор Эволюции Юга.ру
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.