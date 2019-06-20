Власти Сочи требуют снести незаконно надстроенный этаж действующего ТЦ «Атриум»
Мэрия Сочи подает иск в суд с требованием снести надстройку над ТЦ «Атриум» на торговой галерее. Реконструкция ведется самовольно
По словам начальника отдела муниципального земельного контроля администрации курорта Даниила Колбасова, факт строительных работ специалисты выявили еще в апреле.
«Фактически возводилась конструкция над существующим зданием. Сразу же было подано заявление в департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края для проведения проверки. По итогам ГосСтройНадзор 19 июня выдал заключение о незаконности проводимых работ», — отметил Колбасов.
Выяснилось, что разрешение у собственника здания на реконструкцию отсутствует. Администрация города подготовила заявление в суд о сносе данной надстройки, иск планируется подать 21 июня.
Также мэрия заявит требования наложить обеспечительные меры, и на ведение любых строительных работ на объекте может быть наложен арест, сообщили в управлении по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства Сочи.
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Мэрия #Сочи подает иск в суд с требованием снести надстройку над ТЦ «АТРИУМ». Реконструкция ведется самовольно. ⠀ Факт строительных работ специалисты администрации города выявили еще в апреле этого года. Сразу же было подано заявление в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края для проведения проверки. По итогам которой ГосСтройНадзор 19 июня выдал заключение о незаконности проводимых работ. ⠀ Разрешение у собственника здания на реконструкцию отсутствует. Администрация города подготовила заявление в суд о сносе данной надстройки, иск будет подан уже завтра 21 июня. ⠀ Также мэрией будут заявлены требования наложить обеспечительные меры, в случае их принятия на ведение любых строительных работ на объекте будет наложен арест. ⠀ Следить за исполнением обеспечительных мер согласно законодательству должна служба судебных приставов. @zemkontrolsochi @fitnessmarina @dialogsochi #администрациясочи . . . Repost from @admsochi
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