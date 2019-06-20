Власти Сочи требуют снести незаконно надстроенный этаж действующего ТЦ «Атриум»

Мэрия Сочи подает иск в суд с требованием снести надстройку над ТЦ «Атриум» на торговой галерее. Реконструкция ведется самовольно

По словам начальника отдела муниципального земельного контроля администрации курорта Даниила Колбасова, факт строительных работ специалисты выявили еще в апреле.

«Фактически возводилась конструкция над существующим зданием. Сразу же было подано заявление в департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края для проведения проверки. По итогам ГосСтройНадзор 19 июня выдал заключение о незаконности проводимых работ», — отметил Колбасов.

Выяснилось, что разрешение у собственника здания на реконструкцию отсутствует. Администрация города подготовила заявление в суд о сносе данной надстройки, иск планируется подать 21 июня.

Также мэрия заявит требования наложить обеспечительные меры, и на ведение любых строительных работ на объекте может быть наложен арест, сообщили в управлении по реализации полномочий по пресечению нарушений земельного и градостроительного законодательства Сочи.