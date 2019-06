Власти Сочи требуют снести незаконно надстроенный этаж действующего ТЦ «Атриум»

View this post on Instagram

Мэрия #Сочи подает иск в суд с требованием снести надстройку над ТЦ «АТРИУМ». Реконструкция ведется самовольно. ⠀ Факт строительных работ специалисты администрации города выявили еще в апреле этого года. Сразу же было подано заявление в Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края для проведения проверки. По итогам которой ГосСтройНадзор 19 июня выдал заключение о незаконности проводимых работ. ⠀ Разрешение у собственника здания на реконструкцию отсутствует. Администрация города подготовила заявление в суд о сносе данной надстройки, иск будет подан уже завтра 21 июня. ⠀ Также мэрией будут заявлены требования наложить обеспечительные меры, в случае их принятия на ведение любых строительных работ на объекте будет наложен арест. ⠀ Следить за исполнением обеспечительных мер согласно законодательству должна служба судебных приставов. @zemkontrolsochi @fitnessmarina @dialogsochi #администрациясочи . . . Repost from @admsochi