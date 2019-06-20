Международная федерация лыжного спорта одобрила трассы горного курорта «Роза Хутор»

Краснодарский край

Распечатать

Комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) посетила горный курорт «Роза Хутор» с инспекцией

Главной целью поездки стала общая инспекция трасс и объектов инфраструктуры для проведения российского этапа Кубка мира 2020 года по горнолыжному спорту среди женщин —RosaSkiDream.

Комиссию впервые возглавил Петер Гердоль — главный рейс-директор Кубка мира среди женщин. Он сменил Атле Скаардала, который занимал этот пост последние 14 лет. В состав делегации FIS также вошли Жан-Филипп Вулье, рейс-директор Кубка мира по скоростным дисциплинам среди женщин, и Андреас Креннер, технический координатор Кубка мира. В поездке их сопровождали представители Российской федерации горнолыжного спорта и горного курорта «Роза Хутор».

Члены комиссии внимательно осмотрели трассы этапа Кубка мира и финишную зону горнолыжных дисциплин. По итогам состоялось координационное совещание. Комментируя прошедший визит, Петер Гердоль отметил: «Я полностью удовлетворен результатами осмотра, трасса находится в прекрасном состоянии и не требует больших дополнительных корректировок».

Rosa Ski Dream — единственный российский этап в календаре Кубка мира 2019/20, который будет ежегодно проводиться на «Роза Хутор». Согласно календарю Международной федерации лыжного спорта (FIS) соревнования в скоростных дисциплинах среди женщин — скоростному спуску и супергиганту — пройдут на горном курорте 1-2 февраля 2020 года.

Горнолыжный спорт Лыжное двоеборье Лыжные гонки Роза Хутор Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жители Сочи начали сбор подписей под петицией о запрете фотобизнеса с животными
В Ингушетии назначили нового главу МВД
Краснодарское агентство Ruport победило на фестивале рекламы «Каннские львы»
В Геленджике на туриста упало дерево
В Адыгее двоих парней задержали за вымогательство и грабеж
Участок и товарный знак завода имени Седина выставили на продажу

Лента новостей

Статьи

В Крым «дикарями». Восемь самых красивых мест для отдыха с палаткой

Краснодарка вышла на одиночный пикет в поддержку сестер Хачатурян

20 июня Юлия Остапенко вышла на пикет возле здания Краснодарского краевого суда

Статьи

8 летних лагерей на побережье Черного моря

Кино, хоккей, морские науки, экскурсии и другие занятия для детей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале