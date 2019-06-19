Около Колхозного рынка в Краснодаре ножом убили продавщицу

Краснодарский край

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Женщину, торговавшую продуктами, убили прямо на месте работы в центре Краснодара 19 июня

57-летняя женщина торговала продуктами недалеко от пересечения улиц Буденного и Октябрьской. По данным следствия, там ее увидел бывший сожитель — по предварительным данным, он был пьян — подошел к ней и ударил в грудь ножом не менее двух раз. Она погибла на месте, спасти ее не смогли. Мужчину вскоре задержали очевидцы, которым помог находившийся неподалеку сотрудник полиции.

Подозреваемого задержали, на месте работают следователи и криминалисты, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

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