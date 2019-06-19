Около Колхозного рынка в Краснодаре ножом убили продавщицу

57-летняя женщина торговала продуктами недалеко от пересечения улиц Буденного и Октябрьской. По данным следствия, там ее увидел бывший сожитель — по предварительным данным, он был пьян — подошел к ней и ударил в грудь ножом не менее двух раз. Она погибла на месте, спасти ее не смогли. Мужчину вскоре задержали очевидцы, которым помог находившийся неподалеку сотрудник полиции.