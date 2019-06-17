Подросток утонул в реке на Кубани

Очевидцы рассказали в группе «Подслушано Тихорецк» во «ВКонтакте», что молодой человек ушел купаться на пляже в станице Юго-Северной и пропал.

«В 16:40 позвонили в полицию. Сейчас 18:20, спасателей еще нет. Два часа прошло, все ребята плавали, искали — не могут найти парня. Суть в том, что это центральный пляж, много людей здесь купаются, и нет ни одного спасателя. А водолазы едут два часа», — говорится в видео, снятом очевидцем.

По словам пользователей соцсетей, скорая помощь приехала на место через 10-20 минут, МЧС — через 1 час 20 минут, водолазы — через 2 часа.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту гибели 17‑летнего парня проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Назначено проведение судмедэкспертизы.