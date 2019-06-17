На Кубани чиновника будут судить за превышение должностных полномочий

По версии следствия, в октябре 2012 года глава Бесскорбненского сельского поселения вынес администрации распоряжение о том, что ему необходимо установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы. Таким образом, с ноября 2012 года по декабрь 2016 года он незаконно получил более 500 тыс. рублей, что обнаружилось в результате прокурорской проверки.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Материалы дела направили в суд, сообщили 17 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.