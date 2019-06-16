В городском бассейне Майкопа пройдут межрегиональные соревнования по рафтингу

Адыгея

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Шесть команд Адыгеи и Краснодарского края 16 июня примут участие в Кубке Майкопа по рафтингу

«Открытие соревнований — в 10:00. В течение дня команды будут соревноваться по двум видам рафтов ( R-6 и R-4) в дисциплинах: «квалификация», «параллельный спринт» и слалом с восемью воротами», — рассказал порталу Юга.ру президент Федерации рафтинга и гребного слалома Республики Адыгея Петр Фешин.

Соревнования традиционно проводятся в открытом городском бассейне. Длины чаши бассейна достаточно для проведения соревнований, сообщил порталу Юга.ру Петр Фешин.

По его словам, в программу Кубка Майкопа по рафтингу входят все классические дисциплины, кроме «длинной гонки».

Впервые соревнования были организованы в 2016 году. Во многом они проводятся как зрелищное мероприятие. Поскольку не все могут выехать в горы, но хотят понаблюдать за захватывающими соревнования, решено их приблизить к зрителям, пояснил Фешин.

Майкоп Рафтинг
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