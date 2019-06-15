Полиция Чечни начала проверку из-за девушки-блогера, открывшей стрельбу в полицейской форме

Глава МВД по ЧР Руслан Алханов поручил провести внутреннюю проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, причастных к произошедшему, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении девушки полиция планирует «приняты меры в соответствии с действующим законодательством».

Популярная в инстаграме Малика (Милана) Джикаева записала по этому поводу обращение в своем аккаунте и попросила знакомых и друзей не беспокоиться за нее.

«Переживать не надо, меня тут все любят, все у меня хорошо. Только кто-то звонил, говорят, что хотят увидеться поговорить. Что бы не было, когда я в воду окунаюсь, я выхожу из нее сухой. Если не выйду из воды сухой, то придется на этот раз выйти с сюрпризами», — написала Джикаева.