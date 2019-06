Полиция Чечни начала проверку из-за девушки-блогера, открывшей стрельбу в полицейской форме

View this post on Instagram

В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно на территории Чеченской Республики, жительница Республики Северная Осетия-Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия. Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении М. Джикаевой сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. #Чечня #Грозный #МВДРоссии #МВДпоЧР #