Полиция Чечни начала проверку из-за девушки-блогера, открывшей стрельбу в полицейской форме
Чеченское МВД организовало проверку после появления в сети видео, на котором девушка в полицейской форме стреляет из огнестрельного оружия
Об этом ведомство сообщило в своем инстаграме.
«В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно, на территории Чеченской Республики жительница Республики Северная Осетия-Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Глава МВД по ЧР Руслан Алханов поручил провести внутреннюю проверку и привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, причастных к произошедшему, вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении девушки полиция планирует «приняты меры в соответствии с действующим законодательством».
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В социальных сетях распространяется видеоролик, в котором, предположительно на территории Чеченской Республики, жительница Республики Северная Осетия-Алания в форменной одежде сотрудника полиции производит выстрелы из огнестрельного оружия. Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел. В отношении М. Джикаевой сотрудниками полиции будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством. #Чечня #Грозный #МВДРоссии #МВДпоЧР #
Популярная в инстаграме Малика (Милана) Джикаева записала по этому поводу обращение в своем аккаунте и попросила знакомых и друзей не беспокоиться за нее.
«Переживать не надо, меня тут все любят, все у меня хорошо. Только кто-то звонил, говорят, что хотят увидеться поговорить. Что бы не было, когда я в воду окунаюсь, я выхожу из нее сухой. Если не выйду из воды сухой, то придется на этот раз выйти с сюрпризами», — написала Джикаева.
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