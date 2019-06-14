Центробанк понизил ключевую ставку
Банк России впервые с марта 2018 года решил снизить ключевую ставку
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что ключевая ставка снижена на четверть процентного пункта, до 7,5%. При этом она допустила возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, передает RT.
Напомним, до 7,75% ставка поднималась в декабре 2018 года.
Опрошенные РБК эксперты отметили, что хотя снижение ключевой ставки приведет к снижению банковских ставок, но на стоимости ипотеки заметно не отразится. Последний год регулятор лишь ужесточал кредитно-денежную политику, что быстро привело к удорожанию ипотечных кредитов: примерно с 9% годовых летом 2018 года до 10,5% сегодня. По словам экспертов, для поддержания рынка ипотечного кредитования потребовалось бы более радикальное смягчение кредитно-денежной политики.
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