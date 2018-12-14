Центробанк повысил ключевую ставку

Центробанк России 14 декабря на заседании совета директоров принял решение поднять ключевую ставку

Ставка выросла на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) — до 7,75%. Эти меры носят упреждающий характер и направлены на ограничение инфляционных рисков, пояснили в пресс-службе ЦБ.

Как сообщали Юга.ру, в начале декабря стало известно, что Центробанк из-за санкций США готовит российские банки к отключению от международных платежных систем Visa и Mastercard. Это не повлияет на платежи в России, но за рубежом карты работать не будут.