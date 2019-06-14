В магазинах «Пятёрочка» в ЮФО собираются открыть 450 аптечных пунктов выдачи заказов

Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Вся Россия

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Компания X5 Retail Group начнет открывать аптечные пункты выдачи заказов в магазинах «Пятёрочка»

Дочерняя компания «X5 ОМНИ» и «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК) заключили соглашение об этом. Планируется, что в течение четырех лет в Южном федеральном округе откроют 450 аптечных пунктов, сообщили 13 июня в пресс-службе X5 Retail Group.

«Мы получаем доступ к широкой сети магазинов и огромному потоку покупателей — более 13 млн человек в день. Это позволит нам соединить офлайн- и онлайн-продажи в одной точке и предложить покупателям новый уровень сервиса», — сказал основной акционер МРФК Иван Саганелидзе.

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Программа по развитию сети аптечных пунктов предусматривает льготы для стратегических партнеров. Директор бизнес-стрима «Пункты выдачи заказов» X5 ОМНИ Денис Журавлев отметил, что она позволит давать льготную ставку аренды, а также возможность использования попутной логистики Х5 для доставки заказов и их возврата.

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