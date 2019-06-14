В магазинах «Пятёрочка» в ЮФО собираются открыть 450 аптечных пунктов выдачи заказов

Дочерняя компания «X5 ОМНИ» и «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК) заключили соглашение об этом. Планируется, что в течение четырех лет в Южном федеральном округе откроют 450 аптечных пунктов, сообщили 13 июня в пресс-службе X5 Retail Group.

«Мы получаем доступ к широкой сети магазинов и огромному потоку покупателей — более 13 млн человек в день. Это позволит нам соединить офлайн- и онлайн-продажи в одной точке и предложить покупателям новый уровень сервиса», — сказал основной акционер МРФК Иван Саганелидзе.