В Краснодаре раскрыли подпольный оружейный цех

Краснодарский край

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Сотрудники ФСБ нашли в Краснодаре подпольный цех по изготовлению оружия

Местный житель переделывал травматическое и сигнальное оружие в боевое, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. Во время оперативно-разыскных мероприятий у него нашли и изъяли самодельные винтовки, пистолет, приспособления для бесшумной стрельбы, а также более тысячи самодельных патронов разного калибра, оборудование для изготовления боеприпасов, заготовки стволов с нарезами и комплектующие.

Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.

Как сообщали Юга.ру, сотрудники ФСБ в июне задержали члена преступного сообщества, — «смотрящего» по Геленджику.

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