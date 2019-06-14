В Краснодаре раскрыли подпольный оружейный цех
Сотрудники ФСБ нашли в Краснодаре подпольный цех по изготовлению оружия
Местный житель переделывал травматическое и сигнальное оружие в боевое, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. Во время оперативно-разыскных мероприятий у него нашли и изъяли самодельные винтовки, пистолет, приспособления для бесшумной стрельбы, а также более тысячи самодельных патронов разного калибра, оборудование для изготовления боеприпасов, заготовки стволов с нарезами и комплектующие.
Оружие и боеприпасы отправили на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.
Как сообщали Юга.ру, сотрудники ФСБ в июне задержали члена преступного сообщества, — «смотрящего» по Геленджику.
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