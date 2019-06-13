В полиции рассказали подробности ДТП с машиной такси и трамваем в Краснодаре
В полиции 12 июня рассказали подробности аварии с участием машины такси и трамвая на Садовом мосту в Краснодаре
Трамвай маршрута № 21 столкнулся с машиной службы такси марки Datsun около 15:00 на пересечении улиц Садовой и МОПР. Машина ехала по улице МОПР от Колхозной, а трамвай — по Садовой в сторону Промышленной.
«По факту происшествия проводят административное расследование, во время которого установят все обстоятельства произошедшего, а также виновника ДТП. Так как, по версии обоих водителей, они ехали на разрешающий сигнал светофора. Водитель легковушки — 43-летний житель Горячего Ключа», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
По его словам, в аварии никто не пострадал. Коноваленко уточнил, что от удара автомобиль наехал на светофор и повредил его.
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