Из-за столкновения вагона и легковушки в Краснодаре стояли трамваи

Авария случилась на Садовом мосту, рядом с остановкой МОПР, около 15:00. Фотографии с места происшествия порталу Юга.ру прислали очевидцы. На снимках видно, что трамвай маршрута № 21 столкнулся с машиной такси. Кроме того, автомобиль налетел на столб.

«Из-за ДТП было приостановлено движение трамваев. Нельзя было проехать, так была оборвана кабельная сеть. В 15:40 трамваи пошли в сторону улицы Декабристов, в 15:56 — в сторону центра», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.