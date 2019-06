Из-за столкновения вагона и легковушки в Краснодаре стояли трамваи

View this post on Instagram

Сегодня, 12 июня около 14:30 на пересечении улиц: Садовая/МОПР один трамвай знатно протаранил и протащил несколько метров краснодарского «Яшу» с бортовым номером «655» . В аварии из людей никто не пострадал, но движение остановилось, версий произошедшего снова нет, как это бывает в ДТП с участием трамваев! . За последние несколько дней, это не первый аварийный случай, где фигурирует техника КТТУ.. . #chp_krd