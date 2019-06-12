Из-за столкновения вагона и легковушки в Краснодаре стояли трамваи
В Краснодаре 12 июня произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая
Авария случилась на Садовом мосту, рядом с остановкой МОПР, около 15:00. Фотографии с места происшествия порталу Юга.ру прислали очевидцы. На снимках видно, что трамвай маршрута № 21 столкнулся с машиной такси. Кроме того, автомобиль налетел на столб.
«Из-за ДТП было приостановлено движение трамваев. Нельзя было проехать, так была оборвана кабельная сеть. В 15:40 трамваи пошли в сторону улицы Декабристов, в 15:56 — в сторону центра», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе КТТУ.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару не удалось получить оперативный комментарий.
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Сегодня, 12 июня около 14:30 на пересечении улиц: Садовая/МОПР один трамвай знатно протаранил и протащил несколько метров краснодарского «Яшу» с бортовым номером «655» . В аварии из людей никто не пострадал, но движение остановилось, версий произошедшего снова нет, как это бывает в ДТП с участием трамваев! . За последние несколько дней, это не первый аварийный случай, где фигурирует техника КТТУ.. . ���� #chp_krd
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