Мужчину насмерть сбила легковушка в Краснодаре

ДТП случилось в 2:20. Автомобиль службы такси марки Datsun ехал по улице Российской от Ангарской в сторону Шаляпина. За рулем находился 40-летний мужчина. Он наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливают. На вид мужчине около 50 лет. По факту ДТП проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.