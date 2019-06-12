Мужчину насмерть сбила легковушка в Краснодаре
В Краснодаре на улице Российской 12 июня легковой автомобиль сбил насмерть мужчину
ДТП случилось в 2:20. Автомобиль службы такси марки Datsun ехал по улице Российской от Ангарской в сторону Шаляпина. За рулем находился 40-летний мужчина. Он наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
«От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность устанавливают. На вид мужчине около 50 лет. По факту ДТП проводят проверку, выясняют все обстоятельства случившегося», — рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 12 июня легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу в неположенном месте.
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