Двух женщин, перебегавших дорогу в неположенном месте, сбили в Краснодаре

В Краснодаре 12 июня легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ДТП случилось в 10:00 на улице Петра Метальникова

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Honda двигалсяот улицы Московской в сторону Ростовского шоссе. Он наехал на двух женщин, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте.

В результате аварии женщины получили различные травмы. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводят проверку.