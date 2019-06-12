Двух женщин, перебегавших дорогу в неположенном месте, сбили в Краснодаре
В Краснодаре 12 июня легковушка сбила двух женщин, которые перебегали дорогу
Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал порталу Юга.ру, что ДТП случилось в 10:00 на улице Петра Метальникова
По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Honda двигалсяот улицы Московской в сторону Ростовского шоссе. Он наехал на двух женщин, которые перебегали проезжую часть в неположенном месте.
В результате аварии женщины получили различные травмы. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводят проверку.
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