Заброшенная «Волга» сгорела под мостом в Краснодаре

В Краснодаре 12 июня под Садовым мостом сгорел заброшенный автомобиль

Заявка о возгорании машины на улице Ипподромной поступила спасателям в 11:37. Пламя локализовали в 11:47, полностью потушили — в 11:50. Площадь возгорания составила 5 кв. метров, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали восемь человек на двух машинах.

На странице «ЧП и ДТП Краснодар и край» в инстаграме сообщается, что сгорела заброшенная «Волга».