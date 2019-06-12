Заброшенная «Волга» сгорела под мостом в Краснодаре
В Краснодаре 12 июня под Садовым мостом сгорел заброшенный автомобиль
Заявка о возгорании машины на улице Ипподромной поступила спасателям в 11:37. Пламя локализовали в 11:47, полностью потушили — в 11:50. Площадь возгорания составила 5 кв. метров, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работали восемь человек на двух машинах.
На странице «ЧП и ДТП Краснодар и край» в инстаграме сообщается, что сгорела заброшенная «Волга».
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