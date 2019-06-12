Дом и два ларька сгорели в Туапсе
В Туапсе 12 июня произошел пожар в доме и двух ларьках
Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило спасателям в 12:54. Пожарные приехали на место происшествия и установили, что горит дом и два ларька.
В 14:10 пламя потушили на площади 150 кв. метров. В тушении были задействованы 16 человек и четыре автоцистерны. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
И еще несколько причин пойти на фестиваль Streetosphere в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.