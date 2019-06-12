Дом и два ларька сгорели в Туапсе

Краснодарский край

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В Туапсе 12 июня произошел пожар в доме и двух ларьках

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило спасателям в 12:54. Пожарные приехали на место происшествия и установили, что горит дом и два ларька.

В 14:10 пламя потушили на площади 150 кв. метров. В тушении были задействованы 16 человек и четыре автоцистерны. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

МЧС Пожары Туапсинский район
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