«Ростелеком» предоставил цифровую связь на Международной студенческой весне в Ставрополе
Компания «Ростелеком» стала цифровым партнером III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС», который провели с 4 по 9 июня в Ставрополе
Мероприятие посетили более 2 тыс. студентов из 23 стран мира. «Ростелеком» предоставил организаторам и участникам проводной и беспроводной доступ в интернет на площадках фестиваля. Специалисты компании проложили волоконно-оптические линии связи и установили оборудование. Пропускная способность канала передачи данных составила 1 Гбит/с, сообщили в пресс-службе компании «Ростелекома».
В дни проведения фестиваля компания организовала для горожан и участников «Студенческой весны» на Александровской площади фотозону и турниры по онлайн-игре World of Tanks.
«"Ростелеком" сделал общение для участников безграничным, работу организаторов — оперативной, а благодаря онлайн-трансляциям 10 млн человек посмотрели, как проходит международная "Студенческая весна"», — сказал директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Завязкин.
Программа фестиваля состояла из семи направлений: музыка, красота, спорт, образование и искусство, лидерство и медиа. Для участников устроили серию молодежных диалогов: российско-грузинский и российско-вьетнамский. Во время фестиваля провели встречу глав ведомств по делам молодежи стран БРИКС и ШОС.
В этом году Международную студенческую весну провели под эгидой ЮНЕСКО.
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