Центр развития торговли создан в Краснодарском крае

В Краснодарском крае появилось отдельное учреждение, которое займется мероприятиями по развитию торговой отрасли региона, в том числе конкурсом «Сделано на Кубани»

«Ведомство займется закупкой и организацией проведения лабораторных исследований продовольственных и непродовольственных товаров, которые вправе использовать знак», — рассказал глава краевого департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Центр развития торговли станет оператором «Сделано на Кубани» — краевого конкурса в области качества.

Напомним, программа по присвоению бренда «Сделано на Кубани» стартовала в региона в 2018 году. Знак присуждают только локальным производителям и после проверки качества продукции.

Уже состоялось три конкурса на присвоение звания, победителями признаны 418 товаров 133 производителей региона. Их отмечают специальным знаком качества. По данным администрации Краснодарского края, после присвоения знака продажи этой продукции вырастают на 10-13%.

Прием заявок на четвертый конкурс начнется 1 июля, сообщили в пресс-службе администрации региона.