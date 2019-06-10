В День России в «Сочи Парке» установят огромную контурную карту страны

В праздничный день гостей в «Сочи Парке» устроят фотозоны и интерактивные конкурсы с призами. Аллею Огней украсит фотозона — сердце, задекорированное в бело-сине-красный цвет.

«Гостей встретят аниматоры и пригласят закрасить свой город на огромной раскраске в форме контурной карты нашей страны. На главной сцене "Сочи Парка" в честь праздника стартует конкурс "Города России" на знание географии нашей страны, а также розыгрыш призов и подарков», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

В День России в парке пройдут новые анимационные, иллюзионные, магические шоу, парады сказочных героев, представления в дельфинарии, тренировочные полеты ловчих птиц в совариуме, мастер-классы в ремесленных мастерских и «Королевстве Леденцово» и много других событий.