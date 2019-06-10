В День России в «Сочи Парке» установят огромную контурную карту страны
В первом тематическом парке России «Сочи Парке» 12 июня установят огромную контурную карту страны
В праздничный день гостей в «Сочи Парке» устроят фотозоны и интерактивные конкурсы с призами. Аллею Огней украсит фотозона — сердце, задекорированное в бело-сине-красный цвет.
«Гостей встретят аниматоры и пригласят закрасить свой город на огромной раскраске в форме контурной карты нашей страны. На главной сцене "Сочи Парка" в честь праздника стартует конкурс "Города России" на знание географии нашей страны, а также розыгрыш призов и подарков», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».
В День России в парке пройдут новые анимационные, иллюзионные, магические шоу, парады сказочных героев, представления в дельфинарии, тренировочные полеты ловчих птиц в совариуме, мастер-классы в ремесленных мастерских и «Королевстве Леденцово» и много других событий.
Гости смогут оценить новинки «Сочи Парка», открывшиеся 1 июня, — мультимедийную «Галерею иллюзий», лабиринт страха и водную игровую площадку с аквакачелями «Солнечный риф».
«Сочи Парк», детский крытый центр «Страна Медведия» и аттракцион «Колесо времени» открыты с 10:00 до 22:00 без выходных. Для гостей отеля-замка «Богатырь» вход свободный.
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