В ДТП с пассажирским автобусом на пути в Красную Поляну погиб человек, трое пострадали

Авария произошла около 15:20 29 апреля.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, который ехал из Красной Поляны в Адлер. Водитель следовавшего за «семеркой» ВАЗ-2114, увидев аварию, пытался затормозить, но его также отбросило на встречную полосу, и он врезался в тот же автобус, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель «семерки» скончался на месте ДТП, его пассажир, а также водитель и пассажир «четырнадцатой» госпитализированы.