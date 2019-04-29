В ДТП с пассажирским автобусом на пути в Красную Поляну погиб человек, трое пострадали
В тоннеле на автодороге Адлер – Красная Поляна произошло тройное ДТП с одним погибшим
Авария произошла около 15:20 29 апреля.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, который ехал из Красной Поляны в Адлер. Водитель следовавшего за «семеркой» ВАЗ-2114, увидев аварию, пытался затормозить, но его также отбросило на встречную полосу, и он врезался в тот же автобус, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Водитель «семерки» скончался на месте ДТП, его пассажир, а также водитель и пассажир «четырнадцатой» госпитализированы.
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Тройная авария со смертельным исходом в Сочи ⠀ По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, около 15:20 на автодороге Адлер - Красная Поляна водитель автомобиля «ВАЗ-2107» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по направлению из Красной Поляны в Адлер. ⠀ Водитель ехавшего за «ВАЗ-2107» автомобиля «ВАЗ-2114», увидев, что произошло, попытался притормозить, но его также отбросило на встречную полосу и он врезался в тот же автобус. ⠀ На месте от полученных травм скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Его пассажир, водитель и пассажир второй легковушки доставлены в больницу. ⠀ Информация о случившемся уточняется. ��: CHP_SOCHI ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
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