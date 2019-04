В ДТП с пассажирским автобусом на пути в Красную Поляну погиб человек, трое пострадали

View this post on Instagram

Тройная авария со смертельным исходом в Сочи ⠀ По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, около 15:20 на автодороге Адлер - Красная Поляна водитель автомобиля «ВАЗ-2107» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по направлению из Красной Поляны в Адлер.  ⠀ Водитель ехавшего за «ВАЗ-2107» автомобиля «ВАЗ-2114», увидев, что произошло, попытался притормозить, но его также отбросило на встречную полосу и он врезался в тот же автобус.  ⠀ На месте от полученных травм скончался водитель автомобиля «ВАЗ-2107». Его пассажир, водитель и пассажир второй легковушки доставлены в больницу.  ⠀ Информация о случившемся уточняется.