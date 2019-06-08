Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты
Союзные государства задумались об общих деньгах
Как пишет RT, министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о возможности введения единой валюты в России и Белоруссии.
«Ведомости» сообщают, что соответствующее заявление Орешкин сделал в рамках Петербургского международного экономического форума. В настоящее время, по словам министра, руководство центральных банков обеих стран обсуждает возможность и целесообразность такого шага и сроки возможного перехода на общую валюту.
Напомним, в конце прошлого года Россия и Белоруссия создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции стран в рамках Союзного договора, заключенного в 1999 году.
В рамках форума в Петербурге Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой обсудили практически все направления договора о создании союзного государства.
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