Россия и Белоруссия обсуждают возможность введения единой валюты

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Союзные государства задумались об общих деньгах

Как пишет RT, министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о возможности введения единой валюты в России и Белоруссии.

«Ведомости» сообщают, что соответствующее заявление Орешкин сделал в рамках Петербургского международного экономического форума. В настоящее время, по словам министра, руководство центральных банков обеих стран обсуждает возможность и целесообразность такого шага и сроки возможного перехода на общую валюту.

Напомним, в конце прошлого года Россия и Белоруссия создали рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции стран в рамках Союзного договора, заключенного в 1999 году.

В рамках форума в Петербурге Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой обсудили практически все направления договора о создании союзного государства.

Ранее Юга.ру писали о том, какие соглашения и протоколы о намерениях подписали представители делегации Краснодарского края на ПМЭФ-2019.

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